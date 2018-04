CELJE Mamilarska združba na prostosti

Višje sodišče v Celju je odpravilo pripor in druge omejitvene ukrepe zoper osmerico domnevnih tihotapcev mamil, ki so jih kriminalisti razkrinkali novembra 2016. Ker na celjskem okrožnem sodišču v tem času niso uspeli opraviti predobravnavnih narokov, se bodo obtoženci odslej lahko branili s prostosti.

Policija je sprva aretirala 19 oseb, med njimi tri državljane BIH, dva Nizozemca in enega Srba, v akciji so skupaj zasegli 865 kilogramov različne vrste drog. Te so bile namenjene Švici, Nemčiji in na skandinavske trge, pretovarjali pa so jih v italijanskih in španskih pristaniščih. Kdaj bi lahko začeli soditi združbi, ta hip še ni mogoče z gotovostjo napovedovati.

PŠ