CELJE Ločena protesta sodnikov

Tudi celjski višji, okrožni in okrajni sodniki so ob 10. uri prekinili delo in na dveh ločenih zborih prebrali enotno izjavo v zvezi z neizpolnjeno odločbo ustavnega sodišča glede uskladitve njihovih plač.

Protesta se je skupno udeležilo okoli 70 sodnikov, ki so se v svojih zahtevah oprli tudi na mnenje predsednice države Nataše Pirc Musar, ki je razmere označila za pravno huliganstvo.

Zaradi protesta so sodniki pomaknili ali začasno prekinili glavne obravnave, nobene pa niso odpovedali.

Nekaj sprememb pri stališču sodnikov je za naš medij pojasnil Branko Aubreht, predsednik celjskega višjega sodišča. »Sprejeto je bilo stališče, da se ukrep, kot smo ga izvajali doslej, ne podaljšuje, da se ne vztraja pri nesodelovanju sodnikov v volilnih komisijah in z organi izvršilne veje oblasti, smo pa sprejeli sklep, da se protesti, kot je današnji, izvajajo vsako prvo sredo v mesecu in da se na ta način opozarja izvršilna in zakonodajna veja oblasti, ki se v ničemer ne ozirata na naše zahteve.«

Predsednica Okrožnega sodišča v Celju Petra Giacomelli je izrazila zadovoljstvo, da celjski protest ni izzvenel v prazno in da so se ga udeležili tudi sodniki z delovno socialnega in družinskega sodišča.

PŠ