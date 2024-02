CELJE LJUBLJANA Škobernetu pripada odškodnina

Po pisanju portala Siol je Evropsko sodišče za človekove pravice presodilo, da nekdanjemu celjskemu kazenskemu sodniku Milku Škobernetu pripada odškodnina zaradi kršene pravice do poštenega sojenja.

Škoberne se je v zaporu znašel po podkupovalni aferi z Esadom Čahajićem, ki je pričakoval odpravo mednarodne tiralice. Na Dobu je leta 2018 prestal dobro polovico od petletne zaporne kazni in bil pogojno izpuščen, evropski sodniki pa zdaj ugotavljajo, da so ga naši sodniki v kazenskem postopku polomili, ker obtoženemu niso omogočili zaslišanja prič, ki jih je predlagal. Nepravilnosti so našli tudi pri hrambi telekomunikacijskih podatkov, nanje pa se je opirala sodba.

Škoberne se je odzval z zapisom na facebook profilu. Med drugim je še enkrat zapisal, da so mu sodili nekorektno in nepošteno, saj da so želeli dokazati, da si upajo nad svoje.

PŠ