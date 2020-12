CELJE LJUBLJANA Odšel je Dejvi

Za t ežko obliko covida je v Ljubljani umrl Tadej Hrušovar, celjski skladatelj, glasbenik in pevec, ki je večino svoje kariere ustvarjal v prestolnici .

Dejvi, kot so ga popularno klicali, se je rodil leta 1947 in šestnajst let kasneje kot celjski gimnazijec ustanovil prvo zasedbo The Fellows.

Po odhodu na študij v Ljubljano je sestavil slovite Bele vrane (Na vrhu nebotičnika, Mini maxi, Maček v žaklju in druge), po razpadu zasedbe pa je oblikoval Pepel in kri, ki se je proslavila z evrovizijsko Dan ljubezni, zmagah na dveh Splitskih festivalih in leta 1990 tudi s Totom Cotugnom, ki je z Insieme slavil na evrovizijski popevki v Zagrebu.

Hrušovar je največ sodeloval s tekstopiscem Dušanom Velkavrhom (spesnila sta večino uspešnic zasedbe Hazard) in dirigentom Jožetom Privškom, veliko je ustvarjal za mlajše slovenske glasbenike.

