CELJE LJUBLJANA Ermenc odstopil od kandidature za NPU

Celjski upravni sodnik in nekdanji okrožni državni tožilec Edvard Ermenc je odstopil od kandidature za direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU).

Uradniški svet je zato zaslišal samo dva kandidata, veliko pa se je ugibalo, da bodo razpis ponovili in na direktorsko mesto NPU poskušali ustoličiti dr. Petro Grah Lazar (na fotografiji) , ki se na razpis sicer ni prijavila, je pa v NPU že bila zaposlena štiri leta.

Ermenc je v izjavi, ki nam jo je posredoval, navedel razloge za umik kandidature. »V javnosti se je pojavil precejšen dvom v objektivnost izbire direktorja NPU. Poleg tega gre za očitno vnaprejšnje nezaupanje do prijavljenih kandidatov in to še pred seznanitvijo s kvalifikacijami prijavljenih kandidatov, vključno z njihovo vizijo vodenja, ki jo je bilo treba v skladu z razpisnimi pogoji izdelati. Iz navedenih razlogov sam v takem postopku ne morem sodelovati.«

PŠ