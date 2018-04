Celjske policiste so okoli pod desetih dopoldne obvestili o nesrečni na železniški postaji v Celju, ko je moški srednjih let padel z vlaka.

Ugotovili so, da gre za 55-letnega Libanonca, ki se je peljal z mednarodnim vlakom. Ko je ta speljaval s postaje, naj bi Libanonec stisnil gumb za odpiranje vrat, ki so se odprla in padel je na peron ter se huje ranil. Oskrbeli so ga v celjski bolnišnici in za zadržali na zdravljenju.

P.Š.