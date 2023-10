CELJE Levški most od jutri spet odprt

Čeprav še niso zaključili vseh obnovitvenih del, so se na celjski mestni občini z jutrišnjim dnem kljub vsemu odločili znova odpreti Levški most, ki je bil več mesecev zaprt.

V sklopu sanacije so obnovili pohodno površino, ki bo zagotavljala varnejši prehod med bregovoma Savinje, ena najbolj priljubljenih izletniško rekreativnih točk v Celju pa bo v kratkem obarvana zeleno. Za to barvo so se odločili na osnovi ankete, kjer jo je podprlo skoraj 45 odstotkov sodelujočih.

Če bodo vremenske razmere dopuščale, bodo delavci JP Zelenice v naslednjih dneh pobarvali še jeklenice in spodnji del kovinske konstrukcije, za kar bo potrebno posebno dvigalo, ki ga lahko v reko namestijo le ob nizkem vodostaju.

PŠ