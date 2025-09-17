CELJE Leonida Jager podpredsednica OS Celje

Sodni svet je na zadnji seji soglasno (z osmimi glasovi podpore, proti ni bil nihče) podprl imenovanje celjske okrožne sodnice Leonide Jager na mesto podpredsednice Okrožnega sodišča v Celju.

S tem je ta ustanova zaokrožila oblikovanje nove vodstvene strukture v tem letu, potem ko je aprila vodenje sodišča prevzel sodnik Darko Belak.

Leonida Jager – imenovali so jo za obdobje šestih let – je kot kazenska sodnica vodila več zahtevnih procesov, najobsežnejšega pa še mora končati, saj predseduje senatu, ki sodi Radovanu Cinku v odmevni zadevi Atrij, v kateri se pojavlja kar 6000 oškodovanih etažnih lastnikov.

PŠ