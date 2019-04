CELJE Laubič želi varstvo zakonitosti

Celjan Zvone Laubič, ki so ga konec predlanskega leta zaradi umora žene na celjskem okrožnem sodišču obsodili na 26 let zapora, lani pa so mu višji sodniki kazen skrajšali za šest let, je preko zagovornika na vrhovno sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti.

Laubič je ženo Yolando C. Rodriguez aprila 2016 pokončal s 25 vbodi. Zločin se je zgodil na Mariborski cesti pri celjskem nakupovalnem središču City Center. Od vrhovnih sodnikov pričakuje, da bodo kaznivo dejanje umora prekvalificirali v uboj, kjer je zagrožena kazen polovico nižja, z zagovornikom pa še opozarjata, da bolečine pokojne ob vbodih niso bile tako hude, kakor se je prikazovalo.

PŠ