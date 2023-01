CELJE Lampretu za pretepanje inšpektorja delo v splošno korist

Na celjskem sodišču se je s priznanjem krivde in izrekom kazni zgodaj popoldne končalo sojenje 25-letnemu celjskemu gostincu Žanu Lampretu.

Predlani je pred zdravstvenim inšpektoratom v Celju pričakal inšpektorja in ga pretepel s teleskopsko palico, ker mu je ta predhodno izrekel globo zaradi neupoštevanja koronskih ukrepov pred njegovim lokalom na Glaziji, kjer so se zbirali šolarji, ki so čakali avtobus.

Lampret je z zagovornico Nušo Maček pogajanja s tožilko Marjeto Kreča opravil kar pred vrati razpravne dvorane. Dogovoril se je za osem mesecev zaporne kazni, ki jo bo prestal z delom v splošno korist. Ker je že predkaznovan, mu pogojne kazni niso mogli izreči.

Inšpektorju se je – še preden je priznal krivdo – že opravičil, dejanje je obžaloval in ga pripisal stresni in nepremišljeni reakciji. Oškodovanec pravno premoženjskega zahtevka ni priglasil

PŠ