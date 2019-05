CELJE Kršitve JRM na včerajšnji finalni tekmi

Sinočnje nogometno pokalno finale v Celju po pričakovanju ni minilo brez nevšečnosti. Tekma je bila zaradi množične uporabe pirotehnike dvakrat prekinjena, trikrat so policisti in redarji na štadionu posredovali zaradi hujših kršitev javnega reda.

Okrepljene policijske enote so množični kršitvi JRM pred in po obračunu obravnavale tudi zunaj štadiona, ko so navijači poškodovali eno od osebnih vozil. Precej dela so na tekmi imeli ko so ljubljanski navijači z metanjem varnostne ograje s tribun odgovorili na pirotehnični napad na njihov sektor (na fotografiji, foto: Večer). Pod drobnogled so vzeli še pet posameznih kršitev, vsem so izdali plačilne naloge, tudi navijaču, ki je imel prepoved vstopa na tekmo, a je vseeno silil na tribune, drugi pa je v nasprotnega navijača zalučal pločevinko.

PŠ