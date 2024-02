CELJE Kršili pravila izrednega prevoza

Policisti Postaje prometne policije Celje so včeraj popoldne na avtocesti ustavili konvoj štirih skupin vozil in dveh spremljevalnih vozil, ki so izvajali prevoz tovora izrednih dimenzij.

Ugotovili so, da je prevoz tovora izrednih dimenzij potekal v nasprotju z dovoljenjem za izredni prevoz, izdanim s strani Direkcije RS za infrastrukturo, na podlagi katerega bi se smel obravnavani izredni prevoz izvajati le v nočnem času, od 20. do 05. ure.

Policisti so vozila izločili iz prometa, voznikom in tujim pravnim osebam pa izrekli globo. Šestkrat so izrekli globo voznikom in podjetjem, štirikrat podjetjem in spremljevalcem izrednih prevozov, sledi še hitri postopek za pravno osebo ki je opravljala spremstvo.

Ker izredni prevozi odstopajo od standardov in predpisov vsakdanjih prevozov, bodo prometni policisti tudi v prihodnje izvajali nadzor nad izrednimi prevozi tako na avtocesti, kot na vseh ostalih glavnih in regionalnih cestah na območju PUC.

PŠ