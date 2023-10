CELJE Kriminalisti ovadili 27 osumljencev

Na sedežu celjske policijske uprave bodo jutri predstavili več podrobnosti v zvezi z včerajšnjo obsežno akcijo, ki so jo izvedli na območjih Novega mesta in Ljubljane. Opravili so več deset hišnih preiskav.

Skupaj s kolegi drugih policijskih uprav so kazensko ovadili 27 osumljencev, osmim so tudi odvzeli prostost, sumijo pa jih najmanj dvajsetih velikih tatvin. Skupno gmotno škodo cenijo na okoli pol milijona evrov.

Za javnost bosta spregovorila Dejan Garbajs, vodja Sektorja za splošno kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave in Milan Vogrinec, vodja Oddelka za splošno kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Celje.

