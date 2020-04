Celje: Krajši delovni čas komunikacijskega centra, maske za starejše občane

Operativno komunikacijski center Civilne zaščite, ki deluje v prostorih celjske občine ima spremenjen, krajši, delovni čas. V klicnem centru so od 20. marca do konca prejšnjega tedna zabeležili 263 klicev, statistika klicev pa je pokazala, da lahko delovanje centra racionalizirajo.

Klice po novem sprejemajo po naslednjem urniku: od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure (obe telefonski številki: 03 491 09 20 in 041 774 686), v soboto, od 8. do 14. ure (telefonska številka 041 774 686)

Mestna občina Celje bo občankam in občanom, ki so stari nad 60 let, razdelila pralne zaščitne maske. Občanke in občane, ki so do maske upravičeni in jo potrebujejo, prosijo, da pokličejo v klicni center, da jih bodo uvrstili na seznam in jih seznanili z vsemi podrobnostmi.