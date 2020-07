CELJE Kradli zlatnino?

Policisti in kriminalisti intenzivno poizvedujejo za ženskama, ki sta včeraj uspeli ukrasti več vrednostnih predmetov v eni od trgovin (po naših podatkih naj bi šlo za zlatarstvo) celjskega nakupovalnega središča.

Gre za ženski, ki sta govorili nemško in angleško – prva je močnejše postave in stara okoli petdeset let, lasje ji segajo do vratu, druga šteje med trideset in štirideset let in je visoka okoli 170 cm. Oblečeni sta bili v kratki svetlejši majici.

Policija občane naproša, da jim pomagajo z uporabnimi informacijami v zvezi z roparsko tatvino. Pokličejo naj na 113.

PŠ