CELJE Kovačevi naslednja sodba 20. decembra?

Danes se je nadaljevalo sojenje nekdanji sodnici in odvetnici Bredi Kovač. Kot je znano, so jo v prvem procesu, kjer je nastopalo sedem oškodovancev, zaradi izneverjanja in ponarejanja listin na celjskem okrožnem sodišču najprej obsodili na dve leti in deset mesecev, nato ji je višje sodišče zaporno kazen spremenilo v pogojno.

Sodnica Gordana Malović je ugodila predlogu tožilstva po neposrednem zaslišanju grafološkega izvedenca, saj naj bi obtoženka tudi ponaredila podpis oškodovanca. Naslednji narok bo 20. decembra, ko naj bi ji predvidoma že izrekli drugo sodbo.

Kakšna bo, ni mogoče sklepati, bo pa dotlej znano stališča vrhovnega sodišča, kamor se je celjsko tožilstvo pritožilo po znižanju kazni v pritožbenem postopku.

