CELJE KOROŠKA Pogrešajo Dejana Pavliča (dopolnjeno)

S Policijske uprave Celje so ta trenutek sporočili, da so v Mariboru našli Dejana Pavliča, ki so ga pogrešali od petka. Z njim je vse v najlepšem redu.

V petek so svojci policiste namreč obvestili, da pogrešajo 44-letnega Dejana Pavliča iz Čečovja na Koroškem. Ko je v večernih urah odšel zdoma, je bil oblečen v svetlejše jeans hlače, črno jopico in črn plašč, obut je bil v rjave višje čevlje. S seboj naj bi imel zeleno temno torbo za prenosni računalnik.Po podatkih policije se je odpeljal v Maribor, nazadnje so ga opazili na Glavnem trgu.