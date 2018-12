Na celjski policijski upravi so preklicali iskanje Nikole Strahiniča s Črne na Koroškem, ki so ga svojci pogrešili že konec novembra. Končalo se je srečno, sinoči okoli enajstih zvečer so ga našli živega v zapuščeni hiši v Črni na Koroškem. Oskrbeli so ga in odpeljali v Splošno bolnišnico v Slovenj Gradec.

PŠ