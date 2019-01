CELJE Koprski dogodki stresli tudi celjski zapor

»Dodatnih rigoroznih ukrepov ne sprejemamo, gre za malenkosti. Logična posledica takšnih dogodkov, kot je bil v Kopru, je, da se to odrazi v celotnem sistemu. Tudi pri nas in tega ne moremo zanikati«, je v zvezi z vprašanjem o celjskih ukrepih po decembrskem pobegu pripornikov iz koprskega zavoda dejal poveljnik celjskih pravosodnih policistov Tomaž Bračko.

V celjskem zaporu so varnostni načrt dodelali že lani, ko so tudi sami imeli ubežnika, ki se je za rešetke vrnil po približno mesecu dni. »Načrt varovanja praviloma spreminjamo, ko se spremeni zakonodaja in ta prinese nova določila. Vsako leto se načrt pregleda in zapolnjuje. Po tistem pobegu smo ga dopolnili in spremenili, z njim seznanili vse pravosodne policiste, upoštevali smo tudi nekaj njihovih predlogov, imeli smo sestanke z operativnimi vodji, vodji izmen in vsemi pravosodnimi policisti, ki so ga morali prebrati in podpisati, da so z njim seznanjeni. V kratkem bomo načrt varovanja znova spremenili – zaradi zakonodaje in optimizacije postopkov, kar je tudi v luči koprskega pobega, da bi v Celju še povečali našo učinkovitost.«

Bračko dopolni, da vselej nastopajo nove okoliščine, zavod se dograjuje in spreminja, gre za živo zadevo in vse to se mora vnesti v načrt varovanja, ki je sicer strogo zaupne narave. »Vse je napisano in točno se ve, kakšne naloge ima kateri pravosodni policist.

PŠ