CELJE Komunicirajo po internem kanalu

V celjskem Domu ob Savinji so prav tako močno zaostrili režim, da bi oskbrovance in zaposlene zaščitili pred okužbo. Opravili so več testiranj, a pozitivnih vzorcev ni bilo.

Zaščitne opreme in razkužil imajo dovolj do nedelje, ko pričakujejo novo pošiljko. »Stanovalci se pretežno zadržujejo v sobah, na sprehode v domski park lahko odhajajo le posamično. Uprava je delo organizirala tako, da se ekipe menjujejo vsaka dva dneva, onemogočen je tudi prehod med nadstropji in s tem mešanje ljudi«, pojasni direktorica Bojana Mazil Šolinc.

Da bi bivanje v domu bilo znosno in še bolj varno, vodstvo preko internega t elevizijskega kanala zaposlene in stanovalce sprotno obvešča o najpomembnejših stvareh, organizirali so tudi notranjo trgovino s 15 najpotrebnejšimi artikli iz trgovin.

PŠ