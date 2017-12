Celje: Komu nagrade ob koncu leta?

V Celju so nekaterim že izplačali nagrade ob koncu leta, t.i. božičnice. Nekaterim jih še bodo, nekateri pa se bodo znova obrisali pod nosom. Eno najvišjih nagrad bodo izplačali v Cinkarni Celje.

Letošnje nagrade naj bi bile višje kot lanske, na to pa naj ne bi vplivala le ugodnejša davčna obravnava teh izplačil, ampak bodo nekatera podjetja zaradi boljšega poslovanja do svojih zaposlenih tudi bolj radodarna.

V Cinkarni Celje bodo nagrado prejeli naslednji mesec, bo pa kar 1.600 evrov bruto. V večini podjetij sicer nagrad ne razkrivajo, pa vendar bodo delavci vsaj nekaj denarja prejeli. Podrobno o decembrskih nagradah tudi v današnjem Celjanu.