Celje: Kmalu prvi sistem Park & Ride

Na koncu Ulice XIV. divizije v Celju je že vidno, kako bo izgledal sistem Park & Ride oz. parkiraj vozilo in presedi na kolo ali uporabi javno prevozno sredstvo. Gre za parkirno infrastrukturo s katero želi celjska občina spodbujati alternativne trajnostne načine nadaljevanja poti s kolesom. Sistem postavljajo na južnem robu celjske železniške postaje, kjer so predlani porušili stare in dotrajane garaže. Vrednost investicije je nekaj manj kot 450 tisoč evrov.

Na parkirišču bodo parkirna mesta za osebna vozila, parkirna mesta namenjena invalidom in voznikom električnih avtomobilov. Postavili bodo še plato za navadna in električna kolesa sistema Kolesce, pokrito kolesarnico in parkirna mesta za avtodome.