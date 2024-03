CELJE Kmalu pasji park?

Mestna občina Celje ima v načrtu postavitev pasjega parka. Zamisel sicer ni nova, saj so se prve pobude zanj porajale že leta 2016. Takrat so predlagatelji iskali možnosti za njegovo umestitev na področju Medloga, zdaj naj bi primerno lokacijo našli v Dečkovem naselju – območje pri vrtcu in ograjenem igrišču (na sliki).

V Celju je po neuradnih ocenah med pet in deset tisoč štirinožcev in okoli sedem tisoč lastnikov, število se je po koroni še izdatno povečalo.

Nasprotniki parka poudarjajo, da v Celju delujejo tri kinološka društva in vsa imajo tudi ustrezne površine, izpostavljajo pa tudi vprašanje odgovornosti v primeru morebitnih incidentov.

Zaradi bližine stanovanjskih blokov izbira morda ni najbolj posrečena. Ne gre namreč pričakovati, da bo vsem stanovalcem ugajal pasji lajež in vrvež.

Verjetno bo že kmalu znan novi osnutek pasjega parka, k sodelovanju bi poleg stroke veljalo vključiti tudi laike, ki dostikrat znajo postreči z dobrimi idejami.

PŠ