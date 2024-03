CELJE Kljub zdravniški stavki v SBC naredili več

Iz celjske bolnišnice so sporočili, da so navkljub zdravniški stavki v prvih dveh letošnjih mesecih po programu dela opravili več, kot v primerljivem lanskem obdobju.

Razlog tiči zlasti v akutni in bolnišnični obravnavi respiratornih obolenj, epidemije gripe in večjega števila poškodb, medtem ko so zavoljo prerazporeditve zadolžitev na posameznih področjih opravili manj.

Sveta zavoda bolnišnice se je na izredni seji seznanil tudi z delom zdravnikov izven matične ustanove. Lani so zaradi neizpolnjevanja obveznosti dovoljenja preklicali sedmim, letos pa enemu zdravniku. Pristojno ministrstvo so tudi pozvali k čim prejšnji sistemski ureditvi tega področja.

