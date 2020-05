Celje: Kdaj bo končana izgradnja vezne ceste?

Mestna občina Celje in Ministrstvo za infrastrukturo sta podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce iz sredstev evropske kohezijske politike.

Tako bo občina v letu 2020 in 2021 od ministrstva prejela nekaj manj kot 505 tisoč evrov. Gre za denar iz proračuna Evropske unije in proračuna Republike Slovenije. Ostali denar pa so že zagotovili v občinskih proračunih za leti 2020 in 2021. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 1,4 milijona evrov.

Zgradili nasip

Z izgradnjo severne vezne ceste so sicer že začeli lani. »Za 493,5 metra dolgo severno vezno ceste smo zgradili nasip, ob katerem se zdaj gradi vsa potrebna komunalna infrastruktura. Ker je nasip relativno visok in leži na slabo nosilnem območju, smo ga morali dobro utrditi,« pojasnjujejo na celjski občini, kjer še dodajajo, da so morali vgraditi plošče, s pomočjo katerih spremljajo, za koliko se nasip poseda. Ko bodo tako imenovani posedki v normalnih okvirih, bodo začeli z asfaltiranjem.

