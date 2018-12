CELJE Kaznujeta naj zdravstvo in zavarovalnice, ne policija

Vodja oddelka za promet pri Policijski upravi Celje Elvis A. Herbaj je že pred časom oblikoval predlog po spremembi politike kaznovanja nekaterih (manjših) prekrškov v cestnem prometu. Za zdaj na notranjem ministrstvu in v vrhu policije nimajo posluha, zato je predlagatelj pripravljen po strokovni plati sodelovati s katero od političnih skupin, ki bi se zavzela za spremembe.

Predlaga, da policija voznikom ne bi več izrekala kazni zaradi nepripenjanja z varnostnim pasom in neuporabo čelade, bi pa njuna uporaba še vedno bila obvezna. »Pas in čelada sta pomemben del varnosti voznikov in tu ni kaj debatirati. Svobodna volja vsakogar pa je ali ju bo tudi uporabljal. Napak razmišljajo tisti, ki ju uporabljajo zaradi policije. Toda v primeru prometne nesreče s telesnimi poškodbami bi takšen kršitelj moral poravnati stroške zdravljenja, zavarovalnica pa bi mu izplačala manj«, pojasni Herbaj, ki se nadeja, da bo njegova zamisel kmalu prišla vsaj v javno razpravo.

PŠ