CELJE Kako po smrti pomagati drugim

V celjski bolnišnici so odprli razstavo z naslovom Moja brazgotina, moje življenje. Posvečena je darovalcem in prejemnikom organov, Celjani pa so ob kliničnih centrih v Ljubljani in Mariboru eden od nosilnih stebrov donorskega programa v Sloveniji, saj so lani uspeli pridobiti petino vseh darovalcev v državi.

Kako poteka darovanje, pojasni Barbara Hudournik, transplantacijski koordinator celjske bolnišnice: « Proces se lahko začne šele po dokazani smrti, po kateri najprej ocenimo primernost organov. Če so ti primerni, o tem obvestimo centralnega koordinatorja v Slovenija transplantu, ki začne aktivno iskati prejemnika in to že v času, ko se mi še aktivno ukvarjamo z darovalcem.«

En darovalec lahko pomaga ali reši življenje kar devetim ljudem.

Več preberite v Celjanu.

PŠ