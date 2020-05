CELJE Junija predvidoma končana cesta skozi Šmarjeto

Vozniki, ki se vsakodnevno tudi po večkrat prebijajo v smeri Škofje vasi in nazaj, bržčas že nestrpno čakajo dokončanje obnovitvenih del na odseku skozi Šmarjeto.

Dela, vredna približno 2,2 milijona evrov, je izvajalec Kit-ak gradnje začel lanskega avgusta in naj bi j ih večino zaključil prihodnji mesec. Pred dnevi so začeli asfaltirati približno kilometer dolg odsek, kar bodo predvidoma končali do 25. maja, v ponedeljek pa se začenja druga faza izgradnje krožišča. Pločnik in kolesarsko stezo bodo asfaltirali v juniju.

Mestna občina Celje bo prispevala 30 odstotkov sredstev, pred leti je za odkup zemljišč za pločnika primaknila polovico denarja.

Več preberite v Celjanu.

PŠ