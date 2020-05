CELJE Jelenu potrdili 17 let in pol zapora

Celjsko višje sodišče je v celoti potrdilo sodbo prvostopenjskega, ki je Velenjčana Anžeta Jelena lani obsodilo na 17 let in pol zapora.

30-letnik je po njihovem bil organizator in informator nasilne roparske tolpe, ki je konec leta 2017 in v začetku 2018 izvedla štiri rope na območju Celja, Žalca in Velenja. Za seboj so pustili ustrahovane stanovalce, tudi otroke, saj so podatke o dragocenostih v hišah izvlekli s pretepanjem, vezanjem, grožnjami s pištolo in raznimi načini trpinčenja, pri enem od ropov so celo streljali po hiši. Peterica njegovih pajdašev je krivdo priznala.

Višji sodniki niso sledili zagovorniku Roku Trbovcu, da Jelenova vloga ni bila takšna, kakor jo je v obtožnici spisalo tožilstvo. Za neutemeljenega so sodniki označili tudi njegov predlog, da bi proces razveljavili in odredili novo sojenje

Gre za četrto najvišjo izrečeno kazen v novodobni celjski zgodovini sodstva.

PŠ