CELJE Jelenu 17 let in pol zapora

Z izrekom visoke zaporne kazni se je v Celju danes končalo sojenje Anžetu Jelenu, zadnjemu iz združbe nasilnih roparjev, ki so ustrahovali družine v Celju, Žalcu in Velenju. Sodišče mu je prisodilo 17 let in pol zapora.

Gre za četrto najvišjo izrečeno zaporno kazen v novodobni zgodovini celjskega sodnega okrožja. Tožilstvo za tako kruta dejanja, kot so grožnje otrokom, streljanje po hiši, pretepanje žrtev in druge načine izsiljevanja ni našlo drugih olajševalnih okoliščin, kot le predhodne nekaznovanosti.

Jelen bo solidarnostno z drugimi že obsojenimi pajdaši (vsi so spomladi krivdo priznali in se pogodili za kazni, ki jih že prestajajo) oškodovancem moral poravnati okoli 88 tisočakov odškodnine in sodne izdatke, oprostili pa so ga stroškov postopka.

Obe strani se bosta na sodbo pritožili – obramba na krivdorek, tožilstvo pa na premilo izrečeno sankcijo, saj so zahtevali še leto dni daljšo zaporno kazen.

PŠ