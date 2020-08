CELJE Jelenova »avstrijska« sodba pravnomočna

Višje celjsko sodišče je potrdilo sodbo 30-letnemu Anžetu Jelenu, ki je bil februarja zaradi velike tatvine v celovškem Gigasportu na prvi stopnji obsojen na pol leta pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let.

Jelen je sicer bolj znan kot vodja združbe nasilnih roparjev (ustrahovali so premožnejše družine v Celju, Žalcu in Velenju), lani so mu v dolgotrajnem kazenskem postopku prisodili najvišjo kazen med vsemi – kar 17 let in pol zapora.

Gigasport je pred petimi leti napadel skupaj z neznanim pajdašem, Avstrijci so Velenjčana prijeli na osnovi bioloških sledi, ko so našli rokavico, ki jo je izgubil na begu. Iz trgovine je izginilo ducat Garminovih in štiri športne ure, vse skupaj v vrednosti 7000 evrov, skupna gmotna škoda pa je znašala 12.500 evrov.

PŠ