CELJE Jelen znova ni priznal

Po dobrem mesecu dni so na celjsko sodišče znova privedli Velenjčana Anžeta Jelena, da bi se na predobravnavnem naroku lahko izrekel o priznanju krivde za tatvino v celovškem Gigasportu v vrednosti okoli 7000 evrov. Avstrijci so ga izsledili na podlagi bioloških sledi.

Jelenu so prejšnji mesec naložili 17 let in pol zapora, ker so ga prepoznali kot idejnega vodjo združbe nasilnih roparjev, ki ustrahovala na Savinjskem in Šaleškem.

Krivde niti tokrat ni priznal, zato mu bodo začeli soditi 3. februarja, dotlej pa si ima možnost poiskati zagovornika po programu brezplačne pravne pomoči.