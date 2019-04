CELJE Jelen je že bil v hiši oškodovancev

Celjsko sodišče je na sojenju Anžetu Jelenu danes nadaljevalo zasliševanje oškodovancev, ki so bili žrtve združbe nasilnih roparjev, ki so jih aretirali lanskega februarja, potem ko so izvedli štiri brutalne napade na pretežno premožnejše družine v Celju, Žalcu in Velenju.

Izkazalo se je, da se je obtoženi, ki edini ni priznal krivde (preostali so že na prestajanju kazni), v času pred ropom že mudil v hiši oškodovancev, sicer lastnikov hotela in casinoja v Žalcu. Pri njih je opravljal selitvena dela. V roparskem napadu so gospodarju polomili rebra, poškodovali zobe in povzročili razpočino na glavi.

Jelenu očitajo, da je imel vlogo organizatorja in obveščevalca, kar ta vztrajno zanika. Naslednje priče bo sodnica Natalija Drev MiIjošek zasliševala 25.aprila.

