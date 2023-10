CELJE je pomagalo slepim in slabovidnim

V začetku oktobra je v Celju potekal dobrodelni dogodek v pomoč slepim in slabovidnim. Dogodek, poimenovan »Tečem, da pomagam« je letošnje leto postregel s številnimi delavnicami in izzivi za vse, ki s slabovidnostjo niso seznanjeni in je niso rabili izkusiti. Lions klub Celje Mozaik je skupaj s celjskimi Lions in LEO klubi dogajanje postavil na Guštovi mestni plaži ob Savinji. Tam so skupaj z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih postavili poligon, kjer so ljudje lahko poskusili, kako bi bilo, če bi oslepeli. Proučevali so brajevo pisavo, se sprehodili z zavezanimi očmi in belo palico med različnimi ovirami, s tipanjem so reševali naloge sestavljank ter se seznanjali, kakšne ovire predstavljajo slepim različne vsakodnevne aktivnosti. Udeleženci so se preizkusili tudi v nordijski hoji in osvojili osnovne tehnike tega športa.

Na dogodku so zbirali prostovoljne prispevke za Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih. Društvo bo z njimi kupilo pripomočke za lajšanje vsakodnevnih ovir, s katerimi se soočajo zaradi svoje slepote.

A to ni bila edina dobrodelna akcija za pomoči potrebne. Le dan po dogodku so prostovoljke Lions kluba Celje Mozaik obiskale »Praznik kozjanskega jabolka« v Podsredi, kjer so na stojnici ponujale doma spečene jabolčne zavitke in ostale jabolčne dobrote. Z nabranimi dobrodelnimi prispevki so pomagale društvu Materina dušica za otroke – Mala hiša Pilštanj, ki skrbi za otroke iz socialno šibkih in rejniških družin. (A. S.)