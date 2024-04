Celje je čistilo več tisoč Celjanov

Čistilna akcija v Celju 1 od 4

Si želite čistega mesta? Potem je prav, da k temu pripomorete tudi sami. In kar okrog 3.500 Celjanov se je odločilo, da želi minuli vikend svoje knežje mesto očistiti nesnage. V petek in soboto je namreč potekala tradicionalna čistilna akcija v Mestni občini Celje.

Namen čistilne akcije je, da s skupnimi močmi naše mesto naredimo še lepše in okrepimo čut za odgovornost do narave, okolja in skupnosti, so zapisali v sporočilu za javnost na Mestni občini Celje, in s temi mislimi so se Celjani lotili čiščenja mesta ta petek in soboto.

V petek zavihali rokave v javnih ustanovah, v soboto v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih

Petek je bil že tradicionalno namenjen temu, da rokave zavihajo predstavniki javnih služb, pa tudi šolarji in dijaki. Tako so na tisti dan okolico svojih ustanov čistili otroci iz vrtcev ter učenci in dijaki osnovnih in srednjih šol. Kar nekaj jih je z nasmehom na obrazu nadelo zaščitne rokavice, poprijelo za vrečke za smeti in očistilo svojo okolico.

Na isti dan so do 14. ure čistili Celje tudi prostovoljci iz celjskih javnih zavodov in javnih podjetij, tako so takrat za delo poprijeli tudi zaposleni na Mestni občini Celje. V čistilni akciji so sodelovali prostovoljci iz več kot 30 javnih zavodov. Čistili so obrežje Savinje, okolico občinskih cest, pa tudi druge kotičke našega lepega knežjega mesta, ki je ravno v teh dneh praznovalo svoj rojstni dan.

Sončno in izjemno toplo soboto pa so za čiščenje izkoristili občani in krajani mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Celju. Kar nekaj se jih je lotilo čiščenja in s skupnimi močmi so poskrbeli za vsaj malo bolj čisto ter povezano Celje. V obeh dneh so prostovoljci zbrali kar nekaj odpadkov, kar je bilo jasno že v ponedeljek, saj so pri Simbiu, kjer so preverjali odpadke, še dosti preden so stehtali vse, namerili več kot tono pobranih odpadkov.