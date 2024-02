CELJE Javna razgrnitev OPN do petka, tudi za Trnovlje

Z Mestne občine Celje (MOC) so nam danes odgovorili na naša vprašanja glede ponedeljkovega zbora krajanov v Trnovljah, ker so izrazili nasprotovanje predvideni širitvi tamkajšnje industrijske cone v bivalno okolje, zlasti pa jih moti, da so jih prostorski načrtovalci zaobšli.

Zahtevajo zeleni pas ob severni vezni cesti ter nasprotujejo visokim zgradbam in povečanemu hrupu na območju njihove krajevne skupnosti.

Na MOC so zapisali, da javna razgrnitev, v okviru katere zbirajo pripombe občanov, poteka do 9. februarja 2024. Prejete pripombe bodo skrbno preučili in do njih zavzeli stališča. Končna mnenja bodo nato podali tudi vsi nosilci urejanja prostora.

PŠ