CELJE Janševa Trenta vse bolj odprta

V Celju se je nadaljevalo sojenje v zadevi Trenta. Prvaku opozicije Janezu Janši, nekdanjemu direktorju Eurogradenj Klemnu Gantarju in bivšemu predsedniku uprave Imosa Branku Kastelicu specializirani tožilci očitajo kupčkanje s parcelo v zavarovanem parku Trente.

Glavni očitek tožilcev je, da naj bi šlo za navidezni posel, z njim pa da so Janši omogočili nakup trosobnega stanovanja v Ljubljani. Afera je izbruhnila pred enajstimi leti, Janša pa je zemljišče v Trenti kupil še za časa, ko je bil obrambni minister v Peterletovi vladi.

Danes zaslišana sodna cenilka Breda Zorko je Janševo parcelo cenila izključno za potrebe Imosovega stečajnega postopka in to na 20 tisočakov, medtem ko je Imos zanjo plačal šest in pol krat toliko, Eurogradnje pa še 15 tisočakov več.

»V Trenti so zgolj ruševine, parcela je pogojno zazidljiva, ni pa gradbena. Tudi zaradi lege, saj je tik ob reki in je težko dostopna«, je cenilka obrazložila svojo cenitev.

Nekdanji direktorici Imosa (v letu 2013) Barbari Perko Brvar, ki je bila zaslišana kot naslednja, se knjigovodska vrednost nepremičnine, ki znaša 140 tisočakov, ni zdela sporna, saj je bila Trenta eden od Imosovih projektov, ki so bili kupljeni na zalogo, tam pa naj bi razvijali lovski turizem.

Sojenje se prihodnji mesec nadaljuje.

PŠ