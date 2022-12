CELJE Izvedenci razbremenili obtožence v zadevi udorna jama

Pred kazensko sodnico Gordano Malović se je danes nadaljevala glavna obravnava za Matjaža Kapitlerja, Marka Ograjška in Darka Esiha.

Uslužbenci podjetja VOC so obtoženi opustitve nadzorstva v cestnem prometu, posledično naj bi bili odgovorni za smrt sedemletne kolesarke Nastje Hribršek poleti let 2015, ko je v okolici Šmartinskega jezera zapeljala v udorno jamo.

Kot so navedli izvedenci in priče, bi deklica s kolesom sploh ne smela na cesto, saj še ni dopolnila deset let in ni imela kolesarskega izpita. Prav tako ne bi smela voziti po bankini, na kolesu pa bi morala imeti nameščene čepke, ki bi jo obvarovali v primeru padca na krmilo.

Sojenje se nadaljuje prihodnje leto.

PŠ