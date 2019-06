CELJE Iščejo voznika črnega BMW

Policija poziva morebitne očividne in ostale, ki karkoli vedeli o vozniku črnega BMW, naj se zglas ijo na Policijski postaji Celje ali pokličejo na telefonsko številko 113.

Neznani voznik opisanega osebnega vozila je danes nekaj pred 8.uro pripeljal iz smeri Laškega in med zavijanjem na Partizansko cesto na prehodu za pešce trčil v 12-letnega kolesarja in ga pri tem lažje ranil. Voznik ni zaustavil in ponesrečencu pomagal, temveč je odpeljal mimo parka v smeri Čopove ulice.

(fotografija je ponazoritvena)

PŠ