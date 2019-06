Na Mestni občini Celje so potrdili, da je uveden inšpekcijski nadzor nad najemniki parcel za vrtičkanje na območju med Lavo in Dečkovim naseljem, kjer je so na zasebnem zemljišču pred časom postavili večje število neenovitih barak.

V Mestni četrti Lava vrtičkarjem sicer ne nasprotujejo, imajo pa pripombe na izgled predela. Mestna občina Celje je še sporočila, da je nadzor potreben zaradi nelegalne gradnje enostavnih objektov, sicer pa to območje ureja Odlok o zazidalnem načrtu Sončni park.

PŠ