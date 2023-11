Celje ima svetovno prvakinjo in podprvakinjo v kickboksu

Celje ima novo svetovno prvakinjo in svetovno podprvakinjo v kickboksu, in to v članski kategoriji. Na Portugalskem je Larisa Žagar Slemenšek v discipline LC (light contact) do 65 kg premagala prav vse nasprotnice. Na najvišjo stopničko je stopila po štirih napornih borbah – v finalu ji je morala premoč priznati Španka Marta Gonzales Campo. Kolegica Žagar Slemenškove iz celjskega športnega kluba Hyong Maša Kenjalo je v enaki disciplini, vendar v kategoriji do 60 kg zasedla drugo mesto. Po treh zmagah jo je v finalu ustavila Italijanka Luna Mendy.

Žagar Slemenškova je na svetovnem prvenstvu nastopila tudi v disciplini PF (point fight), a je s tesnim rezultatom zgubila proti Mehičanki. Tina Baloh, članica Pon Do Kwan kuba Zagorje, ki že neka let pridno trenira skupaj s celjskima tekmovalkama, je v kategoriji PF (point fight) osvojila drugo mesto. Skupaj pa je Slovenijo zastopalo 21 članic in članov reprezentance ter šest trenerjev, med njimi tudi trener celjskega kluba Hyong Uroš Bernard.

