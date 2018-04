CELJE Guček Zakoškova lahko vodi SBC

Margareta Guček Zakošek lahko vodi Splošno bolnišnico Celje. Tako je sklenilo celjsko delovno sodišče po javni obravnavi, ki jo je opravilo minuli teden. S tem je razveljavilo svojo odločitev, ko so z začasno odredbo direktorici prepovedali vodenje bolnišnice.

Na začasno odredbo je SBC ugovarjala in uspela, kajti sodišče jo je sprejelo dan po tem, ko je direktorica, sicer članica vladajoče SMC, sklenila pogodbo o zaposlitvi in tri dni po tistem, ko je pridobila soglasje zdravstvenega ministrstva. Branko Gabrovec, ki so ga domnevno nezakonito izločili iz postopka imenovanja, se bo gotovo na odločitev delovnega sodišča, kamor pa je tožbo že podal tudi odstavljeni direktor Marjan Ferjanc.

P.Š.