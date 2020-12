CELJE Gruzijski vlomilci se nočejo pogajati

Celjsko sodišče je dopoldne opravilo predobravnavni narok za trojico gruzijskih vlomilcev na čelu z Luko Tsakadzejem (na sliki). Znani so postali predvsem po načinu izbiranja tarč, saj so na vrata lepili nitke in tako ugotavljali, kdaj so stanovalci doma.

Od lanskega avgusta do letošnjega februarja so izvedli serijo vlomov v večstanovanjskih blokih v večini celjskih sosesk. Na seznamu je okoli 40 oškodovancev.

Prvoobtoženi krivde ni priznal in trdi, da preostalih Gruzijcev ne pozna. Soobtožena Beka Karanadze in Zurab Nizharadze prav tako ne razmišljata, da bi se spustila v pogajanja s tožilko Ksenjo Cizl, dva pa so predhodno že izpustili.

Glavna obravnava bo konec januarja, končali naj bi jo predvidoma v dveh dneh.

Več preberite v Celjanu.

PŠ