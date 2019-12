CELJE GRS Celje oslabljena, a ne nemočna

Celjski gorski reševalci so uspeli nadomestiti manjši del opreme, ki so jim jo neznanci ukradli pote m, ko so v začetku meseca vlomili v njihovo brunarico na Okrešlju. Škodo so takrat ocenili na 3500 evrov, le malo pred tem pa je pogorel bližnji Feichaufov dom.

Kakor so nam zatrdili, je njihovo moštvo tudi v danih razmerah vsekakor sposobno opravljati reševalne akcije, vendar morajo opremo pretovarjati in nositi, kar podaljša čas reševanja. Od vloma v brunarico na tem območju ni bilo gorske nesreče, policija pa za vlomilci še poizveduje.

(foto; arhiv GRS Celje)

PŠ