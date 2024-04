CELJE Gričniku za vihtenje noža tri leta in osem mesecev ječe

20-letnemu Celjanu Pascalu Gričniku so na celjskem okrožnem sodišču popoldne prisodili

tri leta in osem mesecev zapora, ker je lanskega oktobra pred tamkajšnjim dijaškim domom z nožem napadel vrstnika in ga ranil, kar so opredelili kot poskus uboja.

Kazen so mu izrekli na osnovi predhodnega sporazuma s tožilstvom o priznanju krivde, oškodovanec pa je priglasil še dobrih dvanajst tisočakov težak pravno premoženjski zahtevek.

Gričnik, ki je v preteklosti že prihajal navzkriž z zakonom, bo na pravnomočnost sodbe počakal v priporu, oprostili pa so ga plačila stroškov postopka.

