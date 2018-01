Celje: Gorazd Škof toži RK Celje Pivovarno Laško

Civilni oddelek celjskega okrožnega sodišča je po neuspeli poravnavi danes začel obravnavo, kjer nekdanji vratar celjskih rokometašev Gorazd Škof (nastopa za nemški Erlangen) od RK CPL zahteva 21.400 evrov. Z obrestmi se je znesek povzpel že na dobrih 32.000 evrov.

Škofu je celjski klub ostal dolžan tri plače. Ob prestopu v Zagreb so pivovarji prejeli 20.000 evrov o dškodnine, vendar so Škofa (dobil je ustrezni certifikat EHF) – ta ni želel z njimi odpotovati na tekmo v Trbovlje, temveč se je z novim klubom odpravil na priprave v Crikvenico – kaznovali z natanko takšnim zneskom, kot so mu ga dolgovali.

Sodnica Zlatka Maroša Čop bo na naslednji obravnavi 26. marca zaslišala takratnega trenerja Celjanov Toneta Tislja in predstavnika zagrebškega kluba Božidarja Jovića, pojasnila pa je, da zahtevki Škofa niso sporni. Sprti strani se še vedno lahko poravnata.

