CELJE Gorazd Škof in RK CPL naj bi se pobotala

Nekdanji reprezentančni vratar Gorazd Škof in Rokometni klub Celje Pivovarna Laško naj bi dosegla pobot v zvezi z desetletnim sporom zaradi zaostalih obveznosti. Kot je bilo slišati na jan uarski pravdi na celjskem sodišču, mu klub z obrestmi vred dolguje že preko 30 tisoč evrov. Škof se je – po lastnih besedah – s klubom pogodil za 13 tisoč evrov in poravnavo pravdnih stroškov.

V upravi državnih prvakov to zanikajo in trdijo, da se z nekdanjim vratarjem samo pogovarjajo in da še nič ni dokončnega. Škof nam je dejal, da bi pri tožbenem zahtevku, v katerem niti sodnica ni našla ničesar spornega, lahko vztrajal bi ga tudi dobil, toda v življenju ima pomembnejše stvari. Pri nemškem Erlangenu so ga prosili, da bi med vratnicami stal še v naslednji sezoni, potem bo v 43. letu starosti sklenil bogato kariero.

Možnosti, da bi še kdaj kakor koli sodeloval s pivovarji, je legendarni vratar odločno zavrnil, nenazadnje se z rokometom po koncu prihajajoče Bundeslige ne namerava več ukvarjati. Kot je še dajal, si bo v Celju občasno z zanimanjem ogledal katero od tekem svojih naslednikov.

Več preberite v Celjanu.

PŠ