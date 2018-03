CELJE Goran Jurak in KK Zlatorog se nista poravnala

Poravnalni narok na pravdnem oddelku celjskega okrožnega sodišča med nekdanjim slovenskim košarkarskim reprezentantom Goranom Jurakom in Košarkarskim klubom Zlatorog Laško ni uspel. Jurak, ki je tožbo zoper svoj nekdanji klub vložil zaradi izplačila neporavnanih obveznosti in predčasne prekinitve pogodbe. V Laško se je celjski košarkar leta 2013 vrnil po enajstih letih in v njem ostal do predlanske sezone.

Od nekdanjih delodajalcev zahteva 60.000 evrov s pripadajočimi obrestmi. 41-letni dvometraš je danes direktor celjskega košarkarskega kluba, ki se po dolgih letih znova bori za uvrstitev v prvoligaško druščino. Razočarano je priznal, da v dolgoletni karieri v tujini nikoli ni imel težav z izplačili in da so tam zadeve veliko bolj urejene. Ker dogovor danes ni bil mogoč, bo sodišče v naslednjih tednih razpisalo novi narok.

P.Š.