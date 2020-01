Zgodaj dopoldne so celjski poklicni gasilci s tremi vozili pohiteli na Savinjsko nabrežje, saj so dobili obvestilo, da je občan v vodi opazil žensko.

Gasilci so jo v bližini doma starostnikov (na sliki) potegnili na suho in jo predali reševalcem nujne medicinske pomoči, v celjski bolnišnici pa so jo zadržali na zdravljenju. Zakaj in kako se je znašla v vodotoku, ni znano.

PŠ