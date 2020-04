Celje: Galerija na prostem letos malo drugače

Prejšnji teden smo na portalu objavili fotografije vrtčevskih otrok, ki so ob bližajočem celjskem občinskem prazniku ustvarjali, za Galerijo na prostem, na temo »Znanost: sanjamo sanje – odkrivamo znanje«. Sedaj predstavljamo še osnovnošolce. Na celjski občini se vsakemu posebej, tudi njihovim mentoricam in mentorjem želijo zahvaliti za njihovo delo, ko bo to mogoče jih bodo občanom predstavili tudi v starem mestnem jedru Celja.